Covid-Impfstoffe: Wie groß ist das Problem ablaufender Haltbarkeit?

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist für Erwachsene in Fläschchen zu sechs Dosen, jener von Moderna in Fläschchen zu zehn Dosen abgefüllt. Ist hier garantiert, dass es zu keinem Verwurf kommt?

"Die impfenden Stellen sind seitens des Gesundheitsministeriums selbstverständlich angehalten, die Mehrdosen-Ampullen so bestmöglich zu verwenden und Verwurf zu vermeiden", so das Ministerium. "Fertigspritzen (Einfachbehältnisse) stehen leider nach wie vor nicht zur Verfügung. Für uns hat es Vorrang, Interessierte so rasch wie möglich zu impfen, auch wenn es nicht für alle Impfdosen in der Ampulle sichere Abnehmerinnen und Abnehmer gibt. So ist jeder und jede Einzelne bestmöglich geschützt. Da wir in Österreich in der glücklichen Lage sind, genug Impfstoff für alle zu haben, sollten Impfungen nicht auf Grund logistischer Überlegungen verweigert werden. Kurz: Auch in Österreich kann es aufgrund der derzeit geringeren Anzahl an Impfungen, die dezentral durchgeführt werden, vereinzelt zu Verwurf kommen. Dem Gesundheitsministerium liegen jedoch keine Hinweise auf systematischen Verwurf vor."

Und wie viele Impfstoffdosen hat Österreich bisher gespendet?

Aktuellen Zahlen des Ministeriums zufolge hat Österreich insgesamt 5.428.020 Impfstoffdosen zum Schutz vor Covid-19 gespendet, davon 3.803.200 direkt an bedürftige Staaten. Der größte Abnehmer war Bangladesch, das in zwei Tranchen etwas mehr als 1,25 Millionen Astra-Zeneca-Dosen erhalten hat. Eine Million ging in drei Tranchen in den Iran, 345.000 nach Ghana. In einer ersten Tranche hat die Ukraine 250.000 Dosen bekommen. Weitere 1.624.800 Dosen wurden über GAVI/COVAX - eine Initiative, die einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten will - an andere Länder übergeben. Darüber hinaus warten weitere an COVAX gespendete Dosen noch auf die Auslieferung in die jeweiligen Empfängerländer.

„Österreich ist bereit, Impfstoffe an Drittstaaten zu spenden. Jedoch zeigt sich, dass der Bedarf in anderen Staaten in den vergangenen Monaten rückläufig ist, während das Angebot an Spenden gleichzeitig steigt“, betonte das Gesundheitsministerium.

Wird jetzt nur deshalb so viel gespendet, weil die Präparate kurz vor dem Ablauf der Haltbarkeit stehen?

"Nein", betont Gallo-Daniel: "Es war von Anfang an geplant, einen Teil der über die EU zentral bezogenen Impfstoffe zu spenden", sagt Gallo-Daniel. "Die ersten Spenden gab es bereits von einem Jahr, das hat mit der Haltbarkeit nichts zu tun."