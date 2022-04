Corona: Kommt als nächstes eine noch deutlich infektiösere Variante?

Diese neue Omikron-Subvariante BA.2.12.1, auf die Lauterbach anspielt, wird von den US-Gesundheitsbehörden seit mehreren Wochen intensiv beobachtet. Neue Daten der Gesundheitsbehörde CDC zeigen, dass BA.2.12.1 in der Vorwoche in den USA bereits für 19 Prozent aller Corona-Infektionen verantwortlich war - vor zwei Wochen waren es erst 11 Prozent und vor drei Wochen erst sieben Prozent. Dominierend ist nach wie vor die Subvariante BA.2, "aber sie verliert an Boden", wie es CNN formulierte.

Laut einer US-Datenauswertung, die Lauterbach in seine Nachricht einbettete, hat diese Omikron-Subvariante einen enormen Wachstumsvorteil gegenüber BA.2. Demnach verdoppeln sich die absoluten Infektionszahlen jede Woche.

Besonders stark ist die Zunahme in New York und New Jersey. Das wird von vielen Experten als besorgniserregend gesehen - "die große Mehrzahl der Menschen in New York ist entweder geimpft, genesen oder beides", sagte der Mediziner Daniel Griffin vom Columbia University Medical Center zu CNN. "Was wir also jetzt sehen sind Reinfektionen, wir sehen eine Umgehung des Immunsystems."

Deutlich höhere Infektiosität?

Bereits vergangene Woche sprachen die New Yorker Gesundheitsbehörden von einer um 25 Prozent höheren Infektiosität im Vergleich zu BA.2 - möglicherweise ist dieser Prozentsatz aber auch noch deutlich höher.

Doch was das tatsächlich für den Pandemieverlauf bedeutet ist noch offen: Derzeit gibt es noch keine Hinweise darauf, dass BA.2.12.1 zu mehr schweren Krankheitsverläufen führt. "Wenn Sie geimpft sind oder infiziert waren und neuerlich Covid einfangen, ist das Risiko für einen Spitalsaufenthalt um 90 Prozent reduziert." Und wird die Infektion früh erkannt und werden Risikopersonen mit monoklonalen Antikörpern oder dem Medikament Paxlovid behandelt, reduziert sich das Restrisiko nochmals um 90 Prozent.