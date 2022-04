Nach Corona-Gipfel: Steht jetzt noch eine Influenza-Epidemie bevor?

Eine Influenza zeigt sich häufig mit plötzlichem Krankheitsbeginn, hohem Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen.

"Ein verlässliches Unterscheidungsmerkmal zu Covid-19 ist das aber nicht", betont der Infektiologe Alexander Zoufaly. Gerade bei Geimpften gebe es oft einen abgemilderten Verlauf: "Anhand der Symptome kann man nicht eindeutig sagen, ob es sich um Influenza oder Covid handelt."

Viele Experten befürchten, dass es ohne Schutzmaßnahmen wie Lockdowns, Zutrittsbeschränkungen und Masken durchaus auch zu einer "Twindemie" kommen könnte, einem gleichzeitigen starken Auftreten von Influenzaviren und dem neuen Coronavirus. Dass dies in den vergangenen zwei Jahren ausgeblieben ist - es gab praktisch keine Influenzafälle in den ersten beiden Pandemiejahren - wurde bisher vor allem auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt.

Doch keine "Twindemie"?

Jetzt wird aber auch ein anderes Szenario diskutiert: Eine "virale Interferenz", also eine Art Wechselspiel zwischen den Viren.

Bei einer Virusinfektion werden Interferone ausgeschüttet - Moleküle, die zu der ersten Abwehrlinie des Körpers zählen. Sie verhindern die Vermehrung und Ausbreitung von Viren im Körper und alarmieren das Immunsystem.

Die nach einer SARS-CoV-2-Infektion ausgeschütteten Interferone könnten - vorübergehend - einen gewissen Schutz vor einer Influenza-Infektion bedeuten, so die Theorie. "Mein Bauchgefühl und mein Gefühl auf der Basis unserer jüngsten Forschung sagt mir, dass es diese virale Interferenz tatsächlich gibt", sagt die Immunologin Ellen Foxmann von der Yale School of Medicine in der New York Times.

Endgültig belegt ist das aber noch nicht, es gibt auch Gegenargumente. Daten aus Ghana, wo es keinerlei Beschränkungen in der Pandemie gab, zeigten jedenfalls: Zwischen April 2020 und Juni 2021 gab es dort Infektionswellen mit Rhinoviren (Schnupfenviren), Influenza und dem Coronavirus - mit den Spitzen dieser Wellen aber zu unterschiedlichen Zeiten.

Doch Redlberger-Fritz betont in ihrem Artikel: "Wie die nächste Saison verlaufen wird, ist nicht vorhersagbar, weder wann sie startet, noch welches Virus dominieren oder wie intensiv sie ablaufen wird."

Eines könne aus ihrer Sicht jedoch vorausgesetzt werden: "Es wird wieder zu einer Zirkulation der Influenzaviren kommen und dies könnte auch zeitlich mit einer SARS-CoV-2-Welle zusammentreffen."