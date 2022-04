Neue Omikron-Untervarianten: Was ein Immunologe für den Herbst erwartet

In New York steigen derzeit die Covid-19-Fälle wieder deutlich an: In den USA baut sich derzeit die BA.2-Welle erst auf. Doch laut einem Bericht der Gesundheitsbehörde sind es zwei neue Versionen von BA.2 - konkret BA.2.12 und BA.2.12.1 - die für 80 bis 90 Prozent aller Infektionen verantwortlich sein sollen. Diese beiden Subvarianten sollen um rund 25 Prozent infektiöser sein als die ursprüngliche BA.2-Subvariante. In Italien soll eine neue BA.2-Linie (BA.2.3) für 20 Prozent aller neuen Infektionen die Ursache sein. Und in Südafrika und einigen anderen Ländern wurden einige hundert Infektionen mit den neuen Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 nachgewiesen. Doch was bedeuten diese neuen Untervarianten? Was weiß man über sie? Der Molekularbiologe und Immunologe Andreas Bergthaler, Professor für Molekulare Immunologie an der MedUni Wien und Leiter des Instituts für Hygiene und Angewandte Immunologie, ordnet die bisherigen Erkenntnisse über die neuen Subvarianten ein.

KURIER: WHO-Notfalldirektor Mike Ryan hat angesichts des Auftretens neuer Untervarianten von Omikron gemeint, "wir können es uns nicht leisten, das Virus aus den Augen zu verlieren". War das zu erwarten, dass jetzt laufend neue Omikron-Subvarianten auftreten?

Andreas Bergthaler: Wir sind in einer Phase, und das ist nicht völlig überraschend, in der sich Omikron weiter verästelt in unterschiedliche Subvarianten, die zum Teil neue Mutationen ansammeln, zum Teil aber auch sogenannte Rekombinanten sind, also Mischungen etwa von BA.1 und BA.2. Aber all diese Subvarianten werden nach wie vor zur Omikron-Variante gezählt. Noch unübersichtlicher wird es dadurch, dass die Benennung solcher Subvarianten nicht überall gleich gehandhabt wird und in vielen Ländern die genetische Analyse - die Sequenzierung - von Virusproben zurückgefahren wird.