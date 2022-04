Long Covid bei Kindern: So hat Omikron die Lage verändert

Long Covid hört sich mittlerweile fast schon nach einer lebenslangen Diagnose an und das Thema beunruhigt derzeit viele Familien. Die gängigste Definition lautet: Als Long Covid werden jene Symptome bezeichnet, die länger als 4-12 Wochen nach der Infektion noch vorhanden sind. Eine sehr unscharfe Bezeichnung, die Raum für Spekulationen gibt.

Konkrete Definition von Long Covid fehlt

“Wir bemerken, dass vermehrt Anfragen von Eltern kommen, aber ich sehe keinen großen Anstieg, wie in der Studie beschrieben”, erzählt Angela Zacharasiewicz, Oberärztin an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde und Teil der Long-Covid-Ambulanz für Kinder in der Klinik Ottakring. Besorgte Väter und Mütter würden teilweise schon nach drei Wochen anrufen, mit der Angst, dass der Nachwuchs unter Long Covid leiden würde. Das Thema ist hochemotional und nicht so einfach einzuordnen.

Zunächst sei gesagt, Long Covid bei Kindern gibt es, aber nicht jede Müdigkeit oder Schlafstörung entspringt dem Krankheitsbild. Thomas Müller bezweifelt auch die Aussagekraft von derzeitigen Studien, “wenn nicht einmal eine konkrete Definition von Long Covid besteht, ist es schwierig, valide Aussagen zu treffen.”

Müller und Zacharasiewicz sind sich einig: Wie bei anderen Krankheiten auch, kann die Genese von Corona bei manchen Kindern länger dauern, und man muss ihnen Zeit geben sich zu erholen. Auch wenn das Kind nach der Schule Schlaf braucht, wäre das in Ordnung. “Wir müssen anerkennen, dass es auch einmal acht bis zwölf Wochen dauern kann, bis das Kind wieder die volle Leistungsfähigkeit erreicht”, erklärt Müller.