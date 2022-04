Krebspatienten: Deutlich mehr Durchbruchsinfektionen mit Omikron

Diese große Studie mit Daten zu knapp 4.000 Krebspatientinnen und -patienten (85 % hatten zumindest eine Teilimpfung) aus dem Zeitraum Februar 2020 bis Februar 2022 ergab: „Bei der Omikron-Variante kam es bei allen Gruppen von Krebspatienten zu deutlich mehr Durchbruchsinfektionen im Vergleich zur Delta-Variante“, sagt Preusser, Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie der MedUni Wien. „Das hatten wir so nicht erwartet.“

Die Studie wurde von mehreren MedUni-Abteilungen gemeinsam mit den Unis in Salzburg und Klagenfurt sowie dem Krankenhaus Franz Tappeiner in Meran durchgeführt. Sie ist im Fachjournal Cancer Cell erschienen, einem der renommiertesten Journale im Bereich der Krebsforschung.

Die Ergebnisse im Detail

Die Studie erbrachte zwei zentrale Erkenntnisse:

Über alle Patientinnen und Patienten hinweg war das Risiko einer Durchbruchsinfektion bei Omikron mehr als drei Mal so hoch im Vergleich zu Delta. Insgesamt hatten 24 Prozent (950) in den zwei untersuchten Jahren eine SARS-CoV-2-Infektion.

Innerhalb der gesamten Patientengruppe war bei jenen, die sich gerade in einer aktiven Krebstherapie befanden (z. B. Chemotherapie, Immuntherapie) das Risiko einer Durchbruchsinfektion vier Mal so hoch wie bei Patienten ohne laufende Therapie.

Die Wissenschafter sind auch möglichen Ursachen auf den Grund gegangen:

„Bisher hat man sich zumeist nur die Impfantikörper gegen das gesamte Oberflächeneiweiß (Spike-Protein) der einzelnen Virus-Varianten angesehen. Wir haben jetzt aber mit neuen Methoden speziell jene Antikörper gemessen, die ganz spezifisch jene Stelle des Spike-Proteins erkennen und an diese binden, mit der das Virus an menschliche Zellen andockt.“ Dabei handelt es sich um die sogenannte Rezeptorbindungsdomäne (RBD). Je mehr speziell von diesen Antikörpern vorhanden sind, umso stärker wird das Eindringen des Virus in die Zellen behindert.