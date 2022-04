Delta versus Omikron: Was die Forschung inzwischen weiß

Omikron hat die Welt in der Pandemiebekämpfung vor neue Herausforderungen gestellt. Die Infektionszahlen sind in Österreich und vielen anderen Ländern in die Höhe geschossen. Gleichzeitig scheint die jüngste Variante weniger schwere Krankheitsverläufe auszulösen als Delta. Doch was unterscheidet Omikron von früheren Varianten und wie gut ist man mit der Impfung wirklich davor geschützt?

Großangelegte Studie

Mit diesen Fragen hat sich nun eine Forschungsteam des King’s College London auseinandergesetzt. Für eine Studie, die in der Fachzeitschrift The Lancet erschienen ist, werteten sie die Daten der Covid-App ZOE aus. 63.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zwischen Juni und Januar 2022 positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren und ihre Symptome in der App meldeten, fielen in ihre Auswertung.