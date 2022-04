Neue Symptome deuten auf BA.2 oder Omikron hin

Am 29. November best√§tigte das Gesundheitsministerium den ersten Fall von Omikron in √Ėsterreich, am 25. Februar entfielen allerdings in der Bundeshauptstadt bereits 50 Prozent der Neuinfektionen auf die Omikron-Schwester BA.2.

W√§hrend sich vor allem der Wildtyp und die Delta-Variante auf die oberen Atemwege auswirkten sowie zu vor√ľbergehendem Geschmacks- als auch Geruchsverlust f√ľhrten, wirkt sich BA.2 auch auf Magen-Darm-Bereich aus - der KURIER berichtete.