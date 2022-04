Coronavirus: Wer stirbt in dieser Welle an Covid-19?

„Omikron hat einen milderen Verlauf“ – mit diesem Satz beruhigten Politik und Experten die Bevölkerung zu Beginn der Welle Ende 2021. Wenn man die Daten vergleicht, stimmt das zwar, aber von einem harmlosen Schnupfen kann man bei Omikron nicht reden. Das zeigt auch der Umstand, dass nach wie vor jeden Tag zweistellige Corona-Todesfälle gemeldet werden.

„Bei uns im Pflegeheim sind seit Jänner 16 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verstorben. Alle hatten Omikron. Davor waren es in der ganzen Pandemie nur fünf“, erzählt die 27-jährige Krankenpflegerin Saskia M. (Name wurde von der Redaktion geändert, Anm.) dem KURIER. Todesopfer fordert Omikron also weiterhin. Im Vergleich zur Welle im Herbst zwar weniger, aber aktuell sterben pro Woche immer noch zwischen 200 und 300 Personen.

Doch wer sind die Menschen, die jetzt mit dem Coronavirus sterben?