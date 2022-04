So funktioniert das neue Testsystem

Wie werden Verdachtsfälle abgeklärt?

Über die Hotline 1450, wo nach telefonischer Abklärung ein PCR-Test vereinbart wird. Wie und wo – das regeln die Länder unterschiedlich.

Bleibt Freitesten aus der Quarantäne kostenlos?

Ja, ab dem fünften Tag der Quarantäne ist das Freitesten weiterhin kostenlos.

Was, wenn die Gurgel-Tests ausgehen?

Auch hier gelten regionale Unterschiede. Hat man sein Kontingent aufgebraucht, doch es liegt ein Ausnahmegrund vor, kann man in Wien einen zusätzlichen Gurgel-Test beantragen und diesen via Barcode in einer BIPA-Filiale abholen.

Wie viel kostet das neue Testsystem?

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass bei weniger Tests der Preis pro Test für die Länder steigt. Das Gesundheitsministerium verweist auf die Verträge der Länder mit den Testanbietern. Grundsätzlich sei eine Kostenabschätzung schwierig: „Da die tatsächlichen Kosten stark von der Inanspruchnahme der Tests und dem weiteren Testverhalten der Bevölkerung in den kommenden Monaten abhängig sind, kann eine genaue Bezifferung etwaiger Einsparungen erst nach einer detaillierten Abrechnung erfolgen.“