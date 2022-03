So läuft das neue Testsystem in den Bundesländern

Niederösterreich

In Niederösterreich werden auch in Zukunft kostenlose PCR-Tests über "NÖ gurgelt" in fast 250 Filialen der Handelskette Spar angeboten. Darauf hat am Mittwoch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger- Ludwig (SPÖ) unter Hinweis auf die neue Teststrategie des Bundes verwiesen, die mit Freitag in Kraft tritt. Ab 1. April werden nur mehr die Kosten für je fünf PCR-Tests und Antigen-Tests pro Person und Monat übernommen.

Neben den Spar-Filialen wird es laut Königsberger-Ludwig weiter möglich sein, die Teströhrchen in 34 niederösterreichischen McDonald's-Restaurants abzugeben. Die Landesrätin erinnerte, dass seit dem Start Ende Oktober im Rahmen von "NÖ gurgelt" 5,3 Millionen Tests ausgefolgt worden seien. In der ersten Aprilhälfte soll zudem die Möglichkeit geschaffen werden, sich hier auch aus der behördlichen Absonderung freitesten zu können und nicht nur in den behördlichen Drive-in- und Walk-in-Stationen.

Ein gutes Mittel gegen die Covid-19-Situation sei eine unkomplizierte Testmöglichkeit, betonte Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Die Handelskette stehe "natürlich auch weiterhin" als Partner zur Verfügung.