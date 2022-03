Verordnung ist da: Wer ab Freitag mehr als fünf Tests erhält

Wie angekündigt wird das Testregime in Österreich ab 1. April neu aufgestellt. Die dafür nötige Verordnung veröffentlichte das Gesundheitsministerium am späten Mittwochabend. Sie tritt mit 1. April in Kraft und gilt vorerst bis 30. Juni. Die finale Verordnung liegt dem KURIER vor.

Grundsätzlich stehen jedem Bürger künftig pro Monat je fünf Gratis-Antigen- und -PCR-Tests zur Verfügung. Für Verdachtsfälle und Bewohner, Besucher sowie Mitarbeiter von vulnerablen Settings gilt dieses limitierte Kontingent nicht. Es sind dies zunächst Pflegeeinrichtungen, wobei neben Bewohnern und Mitarbeitern auch Besuchern gratis der Test ermöglicht wird. Gleiches gilt für Behinderteneinrichtungen, Krankenanstalten und Kurhäuser.

Tests, die über diese Voraussetzungen hinausgehen, sind kostenpflichtig. Das Basis-Kontingent der Tests finanziert weiterhin der Bund, die Umsetzung der Teststrategie obliegt den Bundesländern.