Was gilt ab Freitag? Der Fahrplan zum neuen Testregime

"Alles gurgelt"? Nicht die Steirer

Während die Länder zwar noch auf die Verordnung warten, um ihre Pläne zu finalisieren, zeichnet sich wiederholt ein Fleckerlteppich an Maßnahmen ab.

Wien will etwa weiterhin physische Testangebote stellen, heißt: Für Leute, die aus medizinischen Gründen nicht gurgeln können oder nicht Internet-affin sind, müsse es in Apotheken oder Teststraßen ein Angebot für PCR-Tests via Nasen-Rachen-Abstrich geben. Auch das Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und Tirol wollen weiterhin auf Tests in Apotheken setzen. In Kärnten, Niederösterreich und Vorarlberg ist das noch offen. All diese Länder führen jedenfalls ihre "Alles Gurgelt"-Programme fort.

Absolute Ausnahme: die Steiermark. Sie regelt ihr Testregime ab 1. April ausschließlich über die Apotheken. Für die Kontrolle des Testregimes arbeiten die Steirer derzeit an einer eigenen digitalen Lösung. Diese soll den Mitarbeitern in den Apotheken zeigen, wer schon wie viele Tests erhalten hat.