Kommt einheitliche EU-Empfehlung für den vierten Stich?

In spätestens einer Woche soll ein EU-weiter Vorschlag für die Verabreichung der vierten Dosis des Anti-Covid-Impfstoffs vorliegen, berichtet die italienische Zeitung Corriere della Sera. Das habe Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza nach dem Ministerrat der Gesundheitsminister am Dienstag erzählt.

"Wir brauchen gemeinsame Entscheidungen, einheitlich sowohl in Bezug auf den Zeitpunkt als auch auf die Generationengruppen", so Speranza in Bezug auf den vierten Stich. Ein Vorschlag für eindeutige Kriterien soll innerhalb einer Woche vorliegen und unter anderem von der EU-Kommissarin für Gesundheit, Stella Kyriakides, erarbeitet werden.

Kommt also EU-weit bald der vierte Stich für alle?

Das zeichne sich nicht ab, sagte Speranza: "Die Priorität besteht darin, die schwächsten Menschen zu schützen." Eine Orientierungshilfe: Am Dienstag hatte die FDA, die Arzneimittelbehörde der USA, entschieden, die vierte Dosis von Biontech/Pfizer und Moderna für alle über 50-Jährigen zuzulassen, nachdem die Impfstoffe zuvor nur für Immunsupprimierte bestimmt waren. Für die restliche Bevölkerung soll der vierte Stich im Herbst und frühestens vier Monate nach dem Booster kommen. Laut FDA-Mitteilung deutet es sich an, dass der vierte Stich den Schutz vor einem schweren Verlauf verbessert.