Kann eine Omikron-Infektion eine vierte Impfung ersetzen?

Bei Dreifach-Geimpften führt eine Omikron-Infektion zu einer breiten Immunantwort auch gegen das ursprüngliche Virus: „Diese Personen brauchen derzeit keine vierte Impfung.“ Eine solche wird vom Impfgremium derzeit nur für Menschen ab 65 Jahren und für immungeschwächte Personen in Betracht gezogen, bei denen ein kürzeres Anhalten des Impfschutzes zu erwarten ist. Ob es im Sommer /Herbst eine allgemeine Empfehlung für eine vierte Impfung geben wird, wird von Daten abhängen, die zeigen, wie stark mit dem Zeitverlauf nach drei Impfungen der Schutz vor schweren Erkrankungen zurückgeht.

"Rascher Rückgang der Antikörper"

„Ob eine Omikron-Infektion im März auch noch im Herbst eine vierte Impfung ersetzen kann (sollte diese dann allgemein empfohlen werden), ist noch offen: „Nach meinem derzeitigen Gefühl eher nicht, weil wir einen raschen Rückgang der Antikörper nach einer Infektion sehen.“ Studien haben gezeigt, dass nach einer Omikron-Infektion deutlich weniger Antikörper gebildet werden als nach einer Booster-Impfung: „Andererseits wirkt eine Infektion auch an den Schleimhäuten in der Nase und im Mund und bewirkt dort eine lokale Immunität, die das Virus gleich beim ersten Körperkontakt abwehren kann – und das sieht man in den Antikörperspiegeln nicht.“ Sollte sich jemand im Herbst neuerlich mit BA.2 infizieren, sei aber die Wahrscheinlichkeit einer schweren Infektion geringer.