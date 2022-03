Erstimpfung oder Auffrischung: Auf einen Omikron-Impfstoff warten?

Jedenfalls könnte Biontech/Pfizer erste Dosen unmittelbar nach einer Zulassung ausliefern. Moderna gab bekannt, dass eine Auslieferung eines an Omikron angepassten Impfstoffes ab August 2022 möglich wäre.

Moderna hat auch bereits begonnen, einen bivalenten Impfstoff zu testen: Er enthält sowohl die mRNA des bisherigen Impfstoffes als auch eine speziell auf die Omikron-Variante angepasste mRNA. Einen Impfstoff, der Komponenten sowohl gegen die ursprüngliche Virus-Variante als auch gegen Omikron enthält, wird es im Herbst voraussichtlich aber noch nicht geben. Auch für einen Kombi-Impfstoff Influenza/Covid-19 ist es diesen Herbst wahrscheinlich noch zu früh.

Was geprüft wird

Ein Varianten-Impfstoff wird in zwei parallelen Studien mit Freiwilligen mit dem ursprünglichen Impfstoff verglichen, heißt es beim Verband der forschenden Pharma-Unternehmen Deutschlands: In der einen Studie als Erstimpfung, in der anderen als Auffrischungsimpfung. Dabei wird im Labor gemessen, wie zuverlässig nach der Impfung genügend Antikörper gebildet werden, die die betreffende Virusvariante unschädlich machen (neutralisieren). Der Varianten-Impfstoff muss dabei besser abschneiden als der Ursprüngliche. Und ob das der Fall sein wird, ist derzeit noch unklar. Denn Studien mit Tieren haben keinen Vorteil der an Omikron angepassten Impfstoffe gezeigt, berichtet Nature.

"Was wir in den Tierstudien sehen ist, dass ein Booster mit einem Varianten-Impfstoff nicht wirklich besser ist als ein Booster mit einem der herkömmlichen Impfstoffe", sagt David Montefiori, Direktor des Labors für Aids-Impfstoffforschun an der Duke University in den USA.