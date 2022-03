Schwedischer Corona-Weg: "Moralisch fragwürdiger Laissez-faire-Ansatz"

Das "schwedische Image" zu schützen sei scheinbar wichtiger gewesen als das Leben von Menschen zu schützen, einschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem, ältere Menschen, Menschen mit Risikofaktoren, Minderheiten und sozial Benachteiligte. Dies sei nachweisbar durch die hohe Übersterblichkeit in diesen Gruppen, das Fehlen von geeigneter Schutzausrüstung und der Verweigerung von gesundheitlicher Versorgung, schreiben die Autoren. Zurück bleibe ein Mangel an ethischem Bewusstsein, eine mangelhafte Fähigkeit, ethische Argumente in Entscheidungsfindungsprozesse einzubeziehen und ein Mangel an Mitgefühl für die Opfer der Pandemie.