Luftfilter senken Zahl der Corona-Fälle in Schulen um 82 Prozent

Eine am Dienstag veröffentlichte italienische Studie zeigt, dass effiziente Lüftungssysteme die Übertragung von Covid-19 in Schulen um mehr als 80 Prozent reduzieren können. In einem vom Think-Tank der Hume-Stiftung beaufsichtigten Experiment wurde die Ansteckung mit dem Coronavirus in 10.441 Klassenzimmern in der Region Marken verglichen.