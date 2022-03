Corona: Wie geht es jetzt mit der Pandemie weiter?

Der Virologe Christian Drosten hat zuletzt aber in mehreren Interviews vor Sorglosigkeit gewarnt, zuletzt am Freitagabend in einem Interview mit den ARD-"Tagesthemen". Denn sowohl deutsche als auch österreichische Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass das Niveau der Infektionen trotz der RĂŒckgĂ€nge hoch bleiben wird - angesichts der immer noch bestehenden ImpflĂŒcken besonders in den Ă€lteren Altersgruppen.

Die warmen Temperaturen werden das Infektionsgeschehen abmildern, sagt Drosten, "aber es wird auch nicht komplett stoppen wie im letzten Jahr. Das ist meine Voraussage." Von einem infektionsfreien Sommer geht der Virologe nicht aus. Masken werden in InnenrĂ€umen wichtig bleiben, um zu verhindern, dass das Infektionsgeschehen außer Kontrolle kommt.

Andere Experten - etwa der deutsche Intensivmediziner Christian Karagiannidis - halten es sogar fĂŒr möglich, dass bei fortlaufend rĂŒcklĂ€ufigen Zahlen in InnenrĂ€umen auf Masken verzichtet werden könnte. - "Das ist möglich, wenn die Fallzahlen als schnellste GrĂ¶ĂŸe in der Pandemie aufgrund einer hohen BevölkerungsimmunitĂ€t und SaisonalitĂ€t ĂŒber mehrere Wochen stabil nach unten gehen", erklĂ€rte der deutsche Physiker Dirk Brockmann in einem Interview fĂŒr den Spiegel. Brockmann modelliert mit seiner Arbeitsgruppe fĂŒr das Robert-Koch-Institut die Dynamik und Ausbreitung von Infektionskrankheiten. "Die Betonung liegt auf ,mehrere Wochen stabil`"

Und wie wird der Herbst?

Virologe Drosten geht zwar davon aus, dass man im Herbst wieder hĂ€rter durchgreifen mĂŒsse, aber grundsĂ€tzlich sei der weitere Pandemieverlauf nicht zu prognostizieren. Ähnlich sieht das Brockmann. "FĂŒr den Sommer und den Herbst wage ich keine Prognose. Die weitere Entwicklung hĂ€ngt wesentlich davon ab, welche Variante dann dominant ist und welche Virustypen weltweit noch entstehen."