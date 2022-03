Auch bei mildem Verlauf: Covid-Genesene haben höheres Risiko für Diabetes

Für seine Studie wertete Long-Covid-Experte Ziyad Al-Aly Gesundheitsdaten von mehr als 8,5 Millionen Menschen aus: 181.000 davon waren an Covid-19 erkrankt. Jene Genesene, die sich innerhalb des letzten Jahres mit Covid-19 infiziert hatten, hatten ein um 40 Prozent höheres Risiko, eine neue Diabetes-Diagnose zu erhalten, als Menschen, die nicht infiziert waren.

Dieses erhöhte Risiko bedeutet, dass zwei von 100 Genesenen an Diabetes erkranken, die sonst nicht an der Stoffwechselerkrankung erkrankt wären, so der Autor der Studie.

Bei der Krankheit leiden Betroffene unter chronisch erhöhten Blutzuckerwerten, weil die Wirkung des Hormons Insulin eingeschränkt ist (wie meist bei Diabetes Typ 2) oder Insulin nicht produziert werden kann (wie bei Diabetes Typ 1).