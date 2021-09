Schweden-Weg-Erfinder Tegnell: "Mehr Infektionen verlangsamen Corona-Ausbreitung"

Sie sind ein Befürworter der Impfung?

Ja, nur sie kann die Pandemie irgendwann beenden. Die Impfung schützt sehr gut vor schwerer Erkrankung, nicht so gut vor Ansteckung und Übertragung.

Sollen man auch jüngere Kinder impfen lassen? In Schweden wird sie für Unter 16-Jährige noch nicht empfohlen?

Wir prüfen das gerade. Klar ist, dass die Abwägung zwischen Nutzen und Risiko einer Impfung bei jungen Kindern anders aussieht als bei älteren Menschen.

Bei welchen Bevölkerungsgruppen ist die Impfskepsis in Schweden besonders groß?

Grundsätzlich haben wir in Schweden eine hohe Zustimmung zu Impfungen. Das ist über 50 Jahre mit vertrauensbildendenden Maßnahmen aufgebaut worden. Daher ist die Impfbereitschaft bei jenen Menschen, die nicht in Schweden geboren, wurden am geringsten. Und bei den jungen Menschen. Aber wir werden die Quote weiter erhöhen.