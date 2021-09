40 Experten klagen an: "Tegnell hat Schweden betrogen"

Kein gutes Haar am schwedischen Weg zur Corona-Bekämpfung lässt eine Gruppe von 40 Wissenschaftern, die sich als Opposition zur nationalen Gesundheitsagentur etabliert hat. Lena Einhorn, selbst Ärztin und Buchautorin, möchte sich für das Gespräch nur im Freien treffen und zählt die Fehler Tegnells detailliert auf.

„Angefangen hat es mit der Fehlannahme, dass das Virus so wie bei SARS nur dann übertragbar ist, wenn man Symptome hat“, so Einhorn. Schon einen guten Monat nach Ausbruch der Pandemie hatten sich etliche Wissenschafter an die schwedische Regierung gewandt und sie gebeten, nicht mehr nur auf Tegnell zu hören. „Doch Premierminister Löfven vertraute ihm. Und Tegnell, der von Beginn an falsch gelegen war, wurde zur Verteidigung seiner falschen Strategie immer sturer“, sagt Einhorn, die mit Ärzten, Virologen, Pandemie- und Impfexperten Hunderte Artikel veröffentlicht hat. „Er konnte seine Fehler nicht zugeben, und auch die Regierung traute sich das nicht.“ Hier fährt Einhorn schwere Geschütze gegen Tegnell auf. Die Zahlen der Toten wurden zu Beginn wochenlang nicht präsentiert. Die Dunkelziffer sei aufgrund der geringen Tests viel höher. Schweden hat hochgerechnet nur rund ein Zehntel der Tests in Österreich durchgeführt. „Er hat die schwedische Bevölkerung betrogen. Und die Regierung hätte ihm nie diese Macht geben dürfen.“

Doch auch die Medien in Schweden stützten Tegnells Weg: „Er ist rhetorisch unglaublich versiert. Er hat täglich eine Pressekonferenz im TV gegeben, und als die kritischen Fragen kamen, haben die Fernsehstationen die Übertragung einfach abgebrochen.“ Auch dass sich Tegnell nicht Diskussionen mit Andersdenkenden in der Öffentlichkeit stellt, sorgt für große Verärgerung.