Spanien behandelt Corona wie Grippe

Mit Montag sind damit in den meisten autonomen Gemeinschaften nur noch die Maskenpflicht in √∂ffentlichen Innenr√§umen sowie in Bussen, Bahnen und Flugzeugen √ľbrig. In Galicien gelten zwar noch die 3G-Regel - geimpft, getestet oder genesen - beim Betreten von Krankenh√§usern und Seniorenheimen sowie Obergrenzen bei den G√§sten pro Tisch in Gastst√§tten. Aber auch diese Einschr√§nkungen enden zum 9. April.

Die epidemische Lage hat sich in Spanien, das zu Beginn der Corona-Pandemie besonders hart getroffen wurde, inzwischen entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 227 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, nur 3,6 Prozent aller Krankenhausbetten sind mit Corona-Patienten belegt. Knapp 85 Prozent der Bevölkerung haben eine Grundimmunisierung erhalten. 51 Prozent haben zusätzlich eine dritte Covid-Impfung.