Adiós Covid: Warum Spanien Corona jetzt wie die Grippe behandelt

Weitere Lockerungen geplant

Mit den letzten Änderungen der Maßnahmen bleibt in den meisten autonomen Regionen des Landes nun nur noch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln bestehen. In Galicien gelten zwar noch die 3-G-Regeln beim Betreten von Krankenhäusern und Seniorenheimen sowie Obergrenzen bei den Gästen pro Tisch in Gaststätten. Aber auch diese Einschränkungen enden zum 9. April.

Das Gesundheitsministerium in Madrid betont, dass die neuen Regeln nicht in Stein gemeißelt sind. Richtschnur für eine mögliche Wende wird der Druck auf das Gesundheitssystem, also die Situation in den Krankenhäusern sein. Sobald die Krankenhausauslastung über zehn Prozent auf den Intensivstationen und fünf Prozent auf Normalstationen steige, müsste wieder getestet und Coronafälle gezählt werden.

Kritik aus der Medizin

Kritik an den drastisch gelockerten Maßnahmen gibt es aus der Medizin. Lorenzo Armenteros, Sprecher der spanischen Hausarzt-Vereinigung, sagt dazu gegenüber dem spanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTVE: "Die derzeitigen Bedingungen sind weder epidemiologisch noch aus Sicht der Pandemiebekämpfung geeignet, da die Ansteckungsgefahr nach wie vor sehr hoch ist, die Inzidenz stagniert und das Virus ansteckender und schwieriger nachzuweisen ist.“ Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, eine Entscheidung dieser Tragweite zu treffen, zitiert ihn der spanische Sender.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien lag am Freitag bei 227 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, 3,6 Prozent aller Krankenhausbetten sind mit Corona-Patienten belegt. "Es war immer von einer solchen Situation die Rede, in der die Inzidenz unter 50 liegen würde. Es erscheint riskant, das jetzt zu tun und eine unbekannte Welt zu betreten“, so der Arzt.

Auch César Carballo, Notarzt am Universitätsklinikum Ramón y Cajal in Madrid, plädierte bereits vor einigen Monaten, die Grippe zu "covidisieren“ und nicht Corona wie die Grippe zu behandeln. Die Maßnahmen zur Eingrenzung von Covid-19 sollten auch auf die Influenza angewandt werden