Über 80-Jährige in Frankreich, über 75-Jährige in Großbritannien, über 70-Jährige in Deutschland: Wem die vierte Corona-Schutzimpfung künftig angeboten werden soll, darüber gehen die Planungen in den EU-Staaten stark auseinander. In einer Woche soll ein EU-weiter Vorschlag vorliegen, berichtet die italienische Zeitung Corriere della Sera. „Die Priorität besteht darin, die schwächsten Menschen zu schützen“, sagte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza. Was aber sagen Experten in dieser Diskussion? Und wann ist der beste Zeitpunkt für eine vierte Impfung?