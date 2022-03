Corona-Hilfen: „Staat hat jedes Maß und Ziel verloren“

Noch nie musste der Staat in einer Krise mit so viel Geld einspringen. Im März 2020 hieß es: „Koste es, was es wolle.“ Zwei Jahre später stehen knapp 42 Milliarden Euro an Corona-Hilfsausgaben in der Bilanz.

Die Hilfen laufen heute großteils aus und werden wohl auch nicht mehr verlängert. Auf den diesbezüglichen Last-Minute-Wunsch der Hotellerie hat niemand mehr offiziell reagiert.