Corona-Langzeitfolge: Wie Rapid um die verlorenen Zuschauer kämpft

Alle Derby-Karten verkauft, alles gut? So einfach ist das im dritten Corona-Jahr nicht. Weder in Hütteldorf, noch bei den anderen Profi-Klubs.

Quer durchs Land zeigt sich, dass das Interesse am Fußball weiterhin hoch ist. Aber das Publikum hat sich an andere Möglichkeiten gewöhnt, als live vor Ort mitzufiebern. „Die Rückkehr der Fans ist kein Selbstläufer“, weiß Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Zu sehen bekamen das die Grünen im Februar beim 2:1 gegen Vitesse Arnheim – vor nur 10.700 Fans im Stadion.

Um das Publikum dauerhaft zurückzugewinnen, werden mehrere Aktionen gestartet. „Wir wollen die Rapid-Gemeinschaft aktivieren und motivieren“, sagt Peschek. Sportchef Zoran Barisic betont: „Die Mannschaft und die Fans sollen wieder eine Einheit werden. Sie sollen gerne ins Stadion kommen und unseren Weg der Durchlässigkeit mit eigenen Talenten mitgehen.“

Entwöhnung

Peschek hat auch in Hütteldorf das bemerkt, was für tiefe Sorgenfalten im Kulturbetrieb sorgt: Bis zu 50 Prozent sind nach den diversen Öffnungsschritten im Theater, im Kabarett oder vor den Musicalbühnen weggebrochen. So schlimm ist es im Fußball nicht – aber auch in Hütteldorf gab es Minuszahlen.