Arases Abschied von Rapid: Deutschland statt USA oder Russland

Nach elf Jahren verabschiedet sich Kelvin Arase im Sommer ablösefrei von Rapid. Der 23-jährige Flügel wechselt in die 2. deutsche Liga zu Karlsruhe. Arases langjähriger Berater Walter Künzel erklärt: „Es gab ein sehr lukratives Angebot aus Russland – das hat sich mit dem Krieg erledigt. Neben einer Anfrage aus den USA hätte es auch etwas Spannendes von einem Konkurrenten von Karlsruhe gegeben.“

Dass sich Arase nicht für das lukrativste Angebot entschieden hat, lag an KSC-Trainer Eichner: „Er weiß ganz genau, was Kelvin kann und was nicht so gut. Sie haben einen Plan, der KSC ist genau seine Kragenweite.“

Kühbauers Stammspieler

Dass der Dauerläufer, der bei Ex-Trainer Kühbauer noch Stammspieler war, nach 103 Einsätzen (mit 27 Scorerpunkten) bei einigen Rapid-Fans einen schlechten Stand hat, beurteilt Sportchef Barisic so: „Kelvin ist einer der meistunterschätzten Spieler der Liga.“