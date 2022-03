Zusage vom Wunschspieler: Roman Kerschbaum wechselt zu Rapid

Es gibt Spieler, die will ein Trainer, und der Sportdirektor findet das in Ordnung. Es gibt Spieler, die will ein Sportdirektor zum Verein holen, und der Trainer sagt nicht nein. Und dann gibt es Spieler, die beide Entscheidungsträger unbedingt wollen.

Dieser Fall kommt selten vor, kann aber zur Überzeugung des Kickers beitragen. So wie bei Roman Kerschbaum. Seit Monaten bemühen sich Ferdinand Feldhofer und Zoran Barisic um den Mittelfeldmotor der Admira.

Laut KURIER-Recherchen hatte das Werben Erfolg, Kerschbaum hat sich für Rapid entschieden und wird nach Saisonende ablösefrei aus der Südstadt nach Hütteldorf wechseln.