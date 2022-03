Wer bei Rapid und Austria für die Renaissance des Jugendstils steht

Matthias Braunöder dribbelte sich als 19-Jähriger in die Herzen der Anhänger. Körperlich weist er internationale Top-Werte auf, ist laufstark, kampfkräftig, und kann darüber hinaus auch gut kicken. Trainer Schmid sieht in Braunöder Ähnlichkeiten zu ihm als jungen Austria-Spieler von damals.

Sportdirektor Manuel Ortlechner sieht den „Fall Braunöder“ als ideales Beispiel, wie gute Ausbildung im Nachwuchs irgendwann einmal in der ersten Mannschaft Früchte trägt: „ So wollen wir künftig Talente integrieren.“

Braunöder absolvierte zuletzt den Grundwehrdienst im Bundesheer, was ihn aber nicht vom Training abhielt. Oft rief er nach „Dienstschluss“ das Trainerteam an und bat um eine abendliche Einheit im Stadion. An das Allianz Stadion hat Braunöder beste Erinnerungen. Beim 1:1 am 5. Dezember brachte er die Austria in Minute eins in Führung.