Per Flieger zum Medizincheck, aber noch kein Transfer für Fountas

Jedenfalls sollte mit dem Medizin Check bei Fountas etwas Druck aus dem Transferstreit genommen werden. Bislang hatte der Grieche offensichtlich Angst, durch eine Verletzung um seinen Sieben-Millionen-Dollar-Deal umzufallen. So viel würde der Grieche (abzüglich der Beteiligung des Managements) insgesamt für seine drei Jahre in der US-Liga kassieren.

Erinnerung an Ljubicic

Die MLS ist so organisiert, dass Transfers erst gültig sind, wenn die Liga den obligaten Medizin Check bestätigt hat. Sonst kann auch ein fix ausverhandelter Wechsel scheitern – so wie 2020 bei Dejan Ljubicic, der Rapid über drei Millionen Ablöse gebracht hätte. Doch beim späteren Kapitän wurde in den USA eine schwere Knieverletzung diagnostiziert, die es zwar nicht gab, aber den Transfer zu Chicago platzen ließ.