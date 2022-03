Zimmermann bei Rapid: Der selbstgebastelte Fountas-Nachfolger

So schnell kann es gehen. Ein Stürmer, der die Verteidiger aggressiv anpresst, mit hohem Tempo den freien Raum sucht, sowie mit rechts wie links ohne groß nachzudenken abschließt – in den vergangenen zweieinhalb Jahren konnte bei Rapid nur über Taxi Fountas so gesprochen werden. Ab sofort ist Bernhard Zimmermann gemeint.

„Berni passt perfekt zu Rapid und zu mir. Ich mag solche Talente, die immer alles geben und jeden Tag dazulernen wollen, besonders“, betont Ferdinand Feldhofer nach dem Doppelpack des 20-Jährigen beim erlösenden 3:0 gegen Klagenfurt.