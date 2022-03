Zwei Wiener in der Meistergruppe und drei Dauerabos auf die Top 6

Zu guter Letzt lohnt sich auch ein Blick auf die Bilanz der Bundesligisten: Wie schnitten die Teams in den letzten vier Jahren ab? Es ist wenig überraschend, dass Salzburg stets in der Meistergruppe zu finden war. Der aktuelle und klare Tabellenführer hat acht Meistertitel in Folge zu Buche stehen. In den vier zurückliegenden Spielzeiten musste man sich lediglich einmal nach dem Grunddurchgang dem LASK geschlagen geben. Ansonsten war für die Konkurrenz nur wenig zu holen. Etwa ein Cup-Sieg von Sturm Graz 2018.