Wiener Jubel: Rapid und Austria schießen sich in die Meistergruppe

Nur zwei (gültige) Treffer gab es an den Nebenschauplätzen.

TSV HARTBERG - WSG TIROL 0:1

Punkte sammeln gegen den Abstieg, das war die Devise in Hartberg. Und dort gehörte die Anfangsphase der WSG Tirol inklusive Führungstreffer durch Bror Blume nach fünf Minuten. In der Folge kam es zu einem ausgeglichenen Schlagabtausch mit rustikalen Zweikämpfen, aber wenig technischen Glanzlichtern. Nach der Pause dominierten die Steirer gegen offensiv immer hilfloser wirkende Tiroler, verloren aber unglücklich 0:1.

WAC - LASK 1:0

In Wolfsberg schossen die Gastgeber Tor um Tor gegen den LASK, aber nur eines zählte. Jenes von Stürmer Thorsten Röcher in der 52. Minute. Treffer von ihm selbst (42., Foul) und seinen Kollegen Leitgeb (58.) und Vizinger (73., jeweils Abseitsstellung) wurden aberkannt. Der LASK selbst traf zwar nicht, verhaute aber die allerbesten Chancen. Am Ende gewannen die Kärntner in einer durchaus rassigen Partie mit 1:0.