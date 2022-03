Nach Rapid-Doppelpack: "Für die Interviews müssen wir noch üben"

Rieder im Pech

Dass Ried von allen Konkurrenten am öftesten und in Runde 22 bis Minute 88 in den Top 6 lag, tröstete Trainer Robert Ibertsberger nach dem bitteren 2:2 gegen Sturm kaum: „Wir dürfen nicht aufgeben, müssen die Aufgabe annehmen, die jetzt auf uns zukommt.“