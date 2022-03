Austria-Legende Alex Grünwald: Der Mann für entscheidende Tore

Die Fans dankten es ihm. Zunächst wurden nach dem 1:0 gegen den WAC in der Generali Arena Gesänge angestimmt, die man schon länger nicht in der Inbrunst vernommen hatte – auf Alexander Grünwald. Und am Sonntag wurde er abermals von den Anhängern gefeiert, diesmal in der Südstadt, wo er die Austria mit dem Ausgleich zum 1:1 zurück auf die Siegerstraße brachte.

Grünwald ist in Wien-Favoriten eine Legende, wie auch Tormann Patrick Pentz: "Ich habe keinen wie den Grüni kennen gelernt, der so einen super Charakter hat. Große Spieler entscheiden große Spiele. Er ist eine Legende."