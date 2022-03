Kitagawa bei Rapid im Abseits: "Des einen Freud, des anderen Leid"

Die Vorfreude ist groß, die Ausgangslage so gut wie schon viele Jahre nicht: Rapid und die Austria präsentieren sich vor dem 335. Wiener Derby als eingespielte und erfolgreiche Teams. Drei Siege in Folge brachten den Optimismus zurück nach Hütteldorf, in Favoriten darf nach fünf Erfolgen und Platz zwei in der Meistergruppe sogar von der Teilnahme an der Quali zur Champions League geträumt werden.

Bei Rapid ist das kurzfristige Ziel, endlich im gar nicht mehr so neuen Stadion ein Derby zu gewinnen. Bislang gab es im 2016 eröffneten Allianz Stadion nur einen Heimsieg für Rapid II mit Steffen Hofmann gegen die Young Violets.

Ein volles Haus soll die Rapidler zum Dreier und zum Sprung in die Top 3 treiben: Über 23.000 Karten sind bereits abgesetzt.