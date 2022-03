Vor Derby Rapid gegen Austria: "Brauchen keine Ansprüche stellen"

"Wir haben versucht, Druck zu machen, mussten sehr viel Risiko gehen und ständig in kräfteaufreibende Duelle mit den Stürmern", konstatierte WAC-Coach Robin Dutt. "Wir haben viele Bälle in den Strafraum bekommen, die Austria hat es gut verteidigt." Die Wiener fanden zwar gute Umschaltmomente vor, agierten dabei aber unglücklich. So wie "Joker" Noah Ohio, der bei seiner größten (Doppel-) Chance an Goalie Alexander Kofler scheiterte (67.). "Das ist schon sehr bitter. Wir waren teilweise in Zwei-gegen-Eins-Situationen, haben das dann aber nicht gut ausgespielt", bemängelte Schmid. "Wir werden das deutlich ansprechen."