Auftaktsieg für Rapid Wien in der Meistergruppe

Bald nach dem Seitenwechsel war die Partie entschieden. Zunächst stellte Demir per Kopf nach Flanke von Grüll auf 3:1 für Rapid (49.) - es war das erste Tor des ÖFB-Teamspielers für Rapid seit seiner Rückkehr vom FC Barcelona. Dann sah Gemicibasi nach einem Zweikampf mit Stojkovic Gelb-Rot (53.). In der Folge bemühten sich die Klagenfurter redlich, der Partie noch eine Wende zu geben. Rapid geriet aber nicht in Gefahr und hätte noch höher gewinnen können, allerdings rettete Menzel vor Grüll (61.) und Kelvin Arase (89.).

Am Ende blieb es beim dritten Liga-Sieg in Folge für die Hütteldorfer, und dennoch gab es Misstöne. Taxiarchis Fountas, der einen Vorvertrag bei DC United unterschrieben hat, meldete sich nach dem Freitag-Training verletzt ab - aus "unerklärlichen Gründen", wie Sportchef Zoran Barisic meinte. "Wir werden Untersuchungen einleiten am Montag und schauen, was da tatsächlich los ist. Es ist in der Tat so, dass mich die Personalie Taxi Fountas nervt", erklärte Barisic im Sky-Interview.