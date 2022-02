F√ľr Rapid Wien wird der Kampf um die Teilnahme an der Meistergruppe der Bundesliga zur absoluten Zitterpartie. Mit dem 2:2 bei Sturm Graz fielen die Wiener zwei Runden vor Ende des Grunddurchganges aus den Top Sechs und sind Siebenter. Das Gute ist allerdings, dass sie ihr Schicksal nach wie vor in den eigenen H√§nden haben. Zwei Siege bei WSG Tirol am Sonntag und gegen Austria Klagenfurt am 6. M√§rz bringen fix einen Platz im "oberen Play-off".