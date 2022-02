Fünfkampf um die Meistergruppe: Sind 29 Punkte für Rapid zu wenig?

In eine gute Ausgangsposition hat sich die Austria mit den beiden Frühjahrssiegen gebracht. Mit dem Heimspiel gegen den WAC und der Partie in der Südstadt haben die Violetten die Rückkehr in die Meistergruppe nach zwei enttäuschenden Saisonen wieder in der eigenen Hand.

Ist das dramatische Finale in Runde 22 fix?

Bei so vielen Varianten und Chancen für die Verfolger klingt es absurd, aber es könnte schon am Sonntag um 19 Uhr alles erledigt sein. Möglich wäre das nur in einem speziellen Fall: Rapid muss bei der WSG verlieren, Ried muss in Klagenfurt gewinnen, die Austria muss den WAC besiegen, und der LASK darf nicht gegen Salzburg siegen.

Wenn all das gleichzeitig eintrifft, wären die aktuellen Top 6 fix die Teilnehmer an der Meistergruppe. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass auf die Fußball-Fans am Sonntag, den 6. März, ab 17 Uhr der große Showdown wartet.