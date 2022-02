Heimsieg gegen Hartberg: Die Austria greift nach der Meistergruppe

SCHAUPLATZ SÜDSTADT

Von Trikot über Hose bis zu den Stutzen ganz in Rosa gewandet. So traten die Spieler des LASK bei der Admira (schwarz/weiß) an. Ein Zugeständnis an Sponsor BWT, das den Fans aus Linz gar nicht schmeckte. Diese protestierten sogar mit einem Banner gegen die gar nicht mehr so neue Mode. Denn bereits die ersten Trikots von Juventus Turin waren rosa, Palermo spielt seit 1907 in Rosa und Manchester United schaffte 2019 in rosa Trikots in der Champions League den nicht mehr für möglich gehaltenen Aufstieg gegen Paris Saint-Germain.