Kampf um die Meistergruppe: Viel Drama, aber keine Überraschungen

Keine Wechsel

Trotz des Spektakels mit viel Nervenkitzel ist in den ersten drei Saisonen seit der Ligareform noch nie eine Mannschaft aus den Top 6 hinausgefallen. Wer nach 18 Runden oben war, hat es dann auch in die Meistergruppe geschafft. Laut Statistik ist die Lage für Austria, Hartberg und den LASK somit hoffnungslos – aber im vierten Versuch könnte es auch Zeit für Neues sein.

Am knappsten war es dieses Frühjahr bei der WSG: Der Siebente Hartberg wäre noch nach oben gerutscht, ehe St. Pöltens Schulz in der Nachspielzeit zum 3:3 traf. So verteidigten die Tiroler den sechsten Platz aus Runde 18 mit einem glücklichen 1:1 gegen Rapid hauchdünn.