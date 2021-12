Schalke hat Rapid-Stürmer Kara im Visier

Schalke will im Winter jedenfalls auf dem Transfermarkt nachlegen, kündigte Sportdirektor Rouven Schröder unlängst an: „Die vordere Position ist sicherlich eine Position, die uns am meisten beschäftigt.“ Ins Visier der Knappen ist laut der Bild-Zeitung Mittelstürmer Ercan Kara gerückt.

Der 25-jährige Rechtsfuß ist vertraglich nur noch bis Saisonende an Rapid Wien gebunden, könnte also für eine überschaubare Ablösesumme zu haben sein. In der laufenden Saison verbuchte Kara in 17 Ligaspielen zwölf Scorerpunkte (neun Tore, drei Assists).

Ein weiterer Kandidat für die Schalker Offensive Conor Noß (20) von Borussia Mönchengladbach.