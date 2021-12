Die Akte Demir: Eine Minute fehlt zu den zehn Millionen für Rapid

Serienende in der Südstadt?

Nach dem 1:0 in Genk hat Rapid am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Südstadt noch eine Chance, im Herbst ein Ligaspiel auswärts zu gewinnen. „Es wird ein Fight um jeden Ball. Wer nach den vielen Strapazen bereit ist, übers Limit zu gehen, wird spielen“, kündigt Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer an.

Feldhofers Rückkehr

Feldhofer hatte in der Südstadt seinen „magischen Moment“ als Verteidiger: Das Kopf-Schulter-Tor zum 1:0 gegen die Admira brachte Rapid den Titel 2005. „Eine schöne Erinnerung, nach der ich noch oft gefragt werde – aber ohne Bedeutung für unser aktuelles Spiel.“