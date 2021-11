Wie Barcelona-Jungstar Demir die CL-Sensation nur knapp verpasste

Im Achtelfinale vertreten ist Portugal so oder so durch Altmeister Cristiano Ronaldo. Beim 2:0 in Villarreal traf er vorentscheidend. Nach dem Einzug in die K.o.-Runde mit Manchester United äußerte sich der 36-Jährige äußerst zufrieden. "Glückwunsch an die Burschen zu einem großartigen Sieg, der uns dorthin bringt, wo wir hin gehören! Wir sind Manchester United und wir werden nie aufhören, für diesen Club zu kämpfen! Auf geht's, Teufel!", schrieb Ronaldo bei Instagram. "Es ist immer großartig, in Spanien zu spielen, unglaublich, in Spanien zu gewinnen, befriedigend, in Spanien zu treffen, in einem Land, in dem ich mich immer besonders gefühlt habe", meinte Ronaldo. Er war einst von United zu Real Madrid gewechselt und hatte lange für den spanischen Rekordmeister gespielt.