Startelf-Debüt von Demir für Barcelona in der Champions League

Yusuf Demir bekommt vom neuen Barcelona-Coach Xavi wieder seine Chance. Der Wiener steht in der Startelf von Barcelona gegen Benfica Lissabon. Für den 18-Jährigen ist es der erste Einsatz in der Königsklasse von Beginn an und das erste CL-Spiel seit dem Duell mit den Bayern. Insgesamt kommt Demir zu seinem achten Spiel für die Katalanen, bei denen er von Ex-Trainer Ronald Koeman zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden war.

Für Barcelona geht es gegen Lissabon um den zweiten Gruppenplatz hinter den Bayern.