Auf Messis Spuren: Yusuf Demir feiert sein CL-Debüt für Barcelona

Fast ein Monat ist es her, dass Rapid-Leihgabe Yusuf Demir sein Liga-Debüt für den FC Barcelona feierte, am Dienstag-Abend lief er nun auch erstmals in der Champions League für die Katalanen auf. Das 18-jährige ÖFB-Talent wurde im Heimspiel gegen die Bayern in der 59. Minute für Sergi Roberto eingewechselt. Barcelona lag zu diesem Zeitpunkt und nach Toren von Thomas Müller (34.) und Robert Lewandowski (56.) bereits 0:2 zurück.