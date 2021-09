In Neymars Fußstapfen: Demir rückt fix zu den Barcelona-Profis auf

Die Katalanen sitzen auf einem riesigen Schuldenberg, große Sprünge waren im Transfersommer somit nicht möglich. Vor allem bricht nun die Nach-Messi-Ära an. Und in der könnte ein Österreicher eine Rolle spielen. Rapid-Talent Yusuf Demir ist nach zuletzt überzeugenden Auftritten fix in den Profi-Kader Barcelonas aufgerückt.