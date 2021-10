Yusuf Demir spielt, Barcelona verliert erneut

Auch der Einsatz von Yusuf Demir konnte dem FC Barcelona im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Rayo Vallecano nicht helfen: Der Wiener wurde am Mittwochabend in der 60. Minute für Sergi Roberto eingetauscht, doch die Katalanen bezogen beim 0:1 die zweite Liga-Niederlage der Saison.

Falcao erzielte das Tor des Abends (30. Minute) nach einem fürchterlichen Fehler von Busquets, der sich den Ball abnehmen ließ. Depay vergab einen Elfer für Barça (72.), für die beste Chance von Barcelona an diesem Abend war der Niederländer zuvor gefoult worden und scheiterte mit seinem Versuch an Tormann Dimitrievski.

Für Trainer Ronald Koeman wird die Luft damit nach der vierten Niederlage in den letzten sechs Pflichtspielen immer dünner. Und Rayo Vallecano hat nun alle fünf Heimspiele in dieser Saison gewonnen - als einziges Team in La Liga.